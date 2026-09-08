Omicidio di Marco Pusceddu, chi sono i quattro arrestatiIn manette l’ex compagna e un collega della vittima, considerati i mandanti. In carcere anche i due che avrebbero commesso il delitto in cambio di 15mila euro
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Maria Cristina Falchi, 57 anni, originaria di Iglesias, e Ramon Pirosu, quarantacinquenne di Carbonia. Sono i due arrestati perché considerati i mandanti dell’omicidio del volontario del 118 Marco Pusceddu, avvenuto a Buddusò nell'agosto del 2025. I due, stando a quanto trapela, erano legati sentimentalmente e Falchi era l'ex compagna di Pusceddu.
Il delitto, secondo la ricostruzione della Procura di Sassari, avrebbero commissionato il delitto a Bronzo Amhetovic, 42 anni, e Dejane Adzovic di 26, che avrebbero agito in cambio di 15mila euro.
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(Unioneonline)