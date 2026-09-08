Tolleranza zero contro le discariche abusive sulla Statale 130. Il Comune di Musei ha dato il via libera (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) al lotto finale degli interventi per ripulire le piazzole di sosta, i cavalcavia e le aree circostanti dai rifiuti abbandonati, mettendo in campo anche nuovi strumenti per prevenire il fenomeno. L’obiettivo è restituire decoro a uno dei principali assi viari del Sulcis e, soprattutto, tutelare le campagne di Musei, da anni alle prese con un fenomeno di abbandono indiscriminato di rifiuti. Lungo la SS 130, vengono scaricati materiali di ogni tipo, dagli ingombranti fino a rifiuti potenzialmente pericolosi come l’amianto.

L’operazione complessiva è stata finanziata con un contributo regionale di 70mila euro destinato alla bonifica delle aree degradate. Il lotto finale, dal valore di circa 14 mila 500 euro, è stato affidato direttamente alla ditta locale “Servizi Ecologici”, che ha garantito la disponibilità a intervenire in tempi rapidi. I lavori prevedono la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle aree maggiormente compromesse. La bonifica, però, non sarà l’unica misura. Per cercare di impedire che le aree vengano nuovamente trasformate in discariche a cielo aperto, il Comune installerà una nuova rete di cartelli dissuasori e attiverà un sistema di videosorveglianza nei punti considerati più critici. Le telecamere saranno utilizzate per monitorare piazzole, banchine e cavalcavia della Statale 130, con l’obiettivo di individuare i responsabili degli abbandoni e procedere con le sanzioni.

© Riproduzione riservata