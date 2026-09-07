Possibili disagi con l’acqua questo pomeriggio a Sant’Andrea Frius. Le squadre di Abbanoa sono al lavoro in via Pascoli per riparare una condotta della rete idrica. Durante l’intervento potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni dell’erogazione in tutto il paese. La conclusione dei lavori è prevista per le 19.30, ma se la riparazione dovesse essere completata prima il servizio sarà ripristinato in anticipo.

L’intervento si è reso necessario per risolvere il problema alla condotta e riportare la rete alla normale funzionalità. Abbanoa precisa che, una volta conclusi i lavori, l’erogazione riprenderà progressivamente nelle diverse zone del centro abitato. Al momento della riapertura dell’acqua potrebbe inoltre verificarsi un po’ di torbidità, dovuta alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Si tratta di un fenomeno temporaneo, destinato a scomparire con il ritorno alla normale erogazione. Per eventuali problemi o anomalie resta disponibile il numero verde guasti di Abbanoa, 800 022 040, attivo 24 ore su 24.

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