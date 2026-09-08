«Mio figlio Giacomo potrebbe trovarsi nella miniera di Seddas Modditzis, chiediamo il suo aiuto affinchè partano al più presto i controlli in quell'area».

Maria Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas, scomparso da Gonnesa tre anni fa, si rivolge di nuovo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo appello è stato inviato alla Presidenza della Repubblica da molti follower che hanno a cuore le vicenda di Giacomo.

«La ringrazio per la sua umanità e per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra disperazione - scrive Maria Lidia Pistis - è anche grazie alla sua umanità che sono riuscita a far inserire il Dna di mio figlio Giacomo nel database, nella speranza che un giorno possa essere identificato e che a noi possa essere almeno restituita la verità. Per una madre questo gesto ha significato tantissimo».

La madre di Giacomo Solinas si rivolge ancora al presidente Mattarella. «Se esiste una possibilità concreta che Giacomo si trovi nella miniera di Seddas Modditzis - scrive Maria Lidia Pistis - non riesco ad accettare che quella possibilità rimanga senza una verifica. Le chiedo con tutta la forza che mi è rimasta di aiutarci affinché la nostra richiesta di controlli nella miniera possa arrivare alle istituzioni competenti. Ci aiuti a far cercare Giacomo».

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