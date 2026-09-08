Dalle prime luci dell’alba a Iglesias, Nuxis e Carbonia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, del Nucleo Cinofili di Abbasanta e del 11esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas, stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Sassari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi.

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