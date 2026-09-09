Si svolgerà stasera in piazza del Nuraghe a Sant'Anna Arresi la serata conclusiva del progetto AngoLazioni Film 2026. Serata che arriva dopo una settimana di residenza cinematografica intensiva nel territorio del Sulcis di sei filmmaker (nazionali e internazionali). Sarà l’occasione per presentare in prima visione i cortometraggi realizzati durante questo percorso unico. Un'occasione speciale per scoprire come la bellezza, le storie e la comunità di Sant'Anna Arresi sono state trasformate in immagini e racconti per il grande schermo.

Il programma della serata sarà aperto alle 20 da Orizzonti del gusto, con una degustazione enogastronomica locale, a cura dello chef Nicola Pilloni accompagnato da alcuni vini locali.

Alle 21 invece la proiezione delle scene realizzate dalla Film Residency 2026, sei visioni d'autore originali per raccontare la nostra terra sotto una nuova luce.

«Angolazioni è un progetto che racconta non solo una comunità, dice Paolo Dessi, sindaco del paese anche un territorio resiliente, capace di custodire la propria identità e trasformare le proprie esperienze in una testimonianza per il futuro, lasciando un segnale importante alle generazioni che verranno».

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