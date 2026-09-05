Sbarchi a Porto Pino, arrivati in un giorno oltre trenta migrantiDall’Algeria sarebbero in tantissimi in attesa di imbarcarsi per affrontare la traversata di circa 130 miglia
Sbarchi continui nelle coste del Sud Sardegna. Ormai da anni diventata meta di approdo per i migranti che arrivano dal Nord Africa, principalmente dall’Algeria, ma anche in alcuni casi dalla Tunisia.
Nel pomeriggio di oggi tre sbarchi: uno nella spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi. Il gruppo composto da 13 persone, tra cui due donne e un bambino, dopo lo sbarco è stato intercettato dal personale medico del punto di emergenza presente tra la prima e la seconda spiaggia.
Successivamente un altro gruppo di 10 persone è arrivato direttamente dentro il canale, terminando la corsa nello scivolo del porticciolo. Sul posto diversi bagnanti ad assistere alla scena e a chiamare le forze dell’ordine che erano già in zona per il precedente sbarco. Sempre nella serata un altro gruppo composto da otto ragazzi su un barchino in vetro-resina è approdato a Santa Margherita di Pula.
Intanto dall’Algeria sarebbero in tantissimi in attesa di imbarcarsi su questi piccoli barchini per affrontare la traversata di circa 130 miglia: tanto dista il porto di Annaba, uno dei principali luoghi di partenza. Con una durata di viaggio che va dalle 11 ore in su in base alle condizioni meteo marine.