Sbarchi continui nelle coste del Sud Sardegna. Ormai da anni diventata meta di approdo per i migranti che arrivano dal Nord Africa, principalmente dall’Algeria, ma anche in alcuni casi dalla Tunisia.

Nel pomeriggio di oggi tre sbarchi: uno nella spiaggia di Porto Pino a Sant’Anna Arresi. Il gruppo composto da 13 persone, tra cui due donne e un bambino, dopo lo sbarco è stato intercettato dal personale medico del punto di emergenza presente tra la prima e la seconda spiaggia.

Successivamente un altro gruppo di 10 persone è arrivato direttamente dentro il canale, terminando la corsa nello scivolo del porticciolo. Sul posto diversi bagnanti ad assistere alla scena e a chiamare le forze dell’ordine che erano già in zona per il precedente sbarco. Sempre nella serata un altro gruppo composto da otto ragazzi su un barchino in vetro-resina è approdato a Santa Margherita di Pula.

Intanto dall’Algeria sarebbero in tantissimi in attesa di imbarcarsi su questi piccoli barchini per affrontare la traversata di circa 130 miglia: tanto dista il porto di Annaba, uno dei principali luoghi di partenza. Con una durata di viaggio che va dalle 11 ore in su in base alle condizioni meteo marine.

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