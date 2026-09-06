Un progetto da 590 mila euro per recuperare e riqualificare alcuni immobili comunali destinati a uso residenziale e sociale. È quanto ha approvato all’unanimità la giunta comunale di Villamassargia con la deliberazione del 1° settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente.

L’intervento rientra nell’Azione “Potenziamento e riqualificazione di alloggi accessibili e sostenibili”, che ha l’obiettivo di aumentare la qualità e la disponibilità di alloggi sociali nel territorio del Sulcis Iglesiente. Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede interventi su quattro immobili comunali: Casa Pau e Casa Pillittu, in via Roma, Casa Sotgia, in via Cavallera, e Casa Orrù, in via Girilli.

Il quadro economico prevede 400 mila euro per i lavori, comprensivi di 20 mila euro di oneri per la sicurezza, mentre i restanti 190 mila euro sono destinati a Iva, spese tecniche, incentivi, imprevisti, piano di gestione e allacci. L’iniziativa punta a dare una risposta concreta alle esigenze abitative della popolazione, attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e la realizzazione di alloggi più accessibili, funzionali e sostenibili.

L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio fondamentale per la partecipazione all’avviso pubblico regionale collegato al Just Transition Fund. L’intervento dovrà ora proseguire con i successivi adempimenti necessari alla candidatura e, in caso di finanziamento, alla realizzazione delle opere.

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