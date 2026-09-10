Un uomo di Iglesias è morto a causa di un malore mentre si trova a bordo del traghetto “Corfù” di Grimaldi Lines, partito da Cagliari e diretto a Civitavecchia, con scalo ad Arbatax.

La vittima, un paziente oncologico di 70 anni, ha avuto un infarto questa mattina mentre era in navigazione con i familiari

Non appena è stata segnalata al personale di bordo l'emergenza, la nave che si trovava a 26 miglia dalla costa è stata in un primo momento dirottata a Siniscola per permettere al personale medico di un'ambulanza di salire a bordo per prestare i primi soccorsi all'uomo.

Soccorsi che si sono rivelati purtroppo inutili. Poi la Capitaneria di porto ha dirottato il traghetto al porto Isola Bianca di Olbia, dove la salma dell'uomo è stata fatta sbarcare insieme con la moglie e la figlia con cui si era messo in viaggio. La nave è poi subito ripartita per Civitavecchia. Il magistrato di turno ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

(Unioneonline)

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