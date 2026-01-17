Si raccolgono testimonianze nel mondo della piccola criminalità di Carbonia e si cercano di ricostruire le ultime ore di vita di Giovanni Musu, 53 anni, ucciso a coltellate e poi dato alle fiamme nel parco comunale Rosmarino, nella città mineraria.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cagliari e affidate ai carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari. Una volta riscontrate le ferite da taglio, gli investigatori hanno iniziato a trattare il caso come omicidio, il primo del 2026 in Sardegna.

Musu, disoccupato di Carbonia, era noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, i carabinieri hanno sentito diversi testimoni, cercati soprattutto nel mondo della piccola criminalità. Si scava sul passato della vittima e si ipotizza che l’assassino sia persona nota agli inquirenti. Cosa che spiegherebbe la necessità di cancellare prove e eventuali impronte digitali dovute, si ipotizza, a contatti legati a una lite culminata poi nell’omicidio.

Video di Fabio Murru

L’allarme è scattato alle 4 del mattino, quando i vigili del fuoco sono accorsi al parco Rosmarino per spegnere un incendio e tra le sterpaglie a fuoco hanno notato la sagoma di Musu a terra, in posizione supina, le gambe avvolte dal fuoco.

Sul posto i carabinieri, il pm Danilo Tronci e il medico legale che ha effettuato un primo esame sul corpo, in attesa dell'autopsia che sarà disposta dalla Procura nelle prossime ore. Per il momento l’ipotesi è che ad uccidere Musu sia stato un fendente alla gola. Effettuati i rilievi tecnici per repertare ogni traccia utile, il parco – che è molto frequentato dai cittadini – è stato chiuso per diverse ore.

Da chiarire, tra le altre cose, se l’aggressione sia avvenuta all’interno del parco o se il corpo sia stato trasportato lì successivamente.

