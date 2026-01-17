Giallo nel parco di Rosmarino di Carbonia: nella notte è stato trovato il corpo senza vita di un cinquantatreenne, disoccupato, residente nella cittadina mineraria, che al momento del rinvenimento era parzialmente avvolto dalle fiamme.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un incendio in corso all’interno dell’area verde. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere: il fuoco gli stava bruciando le gambe.

Le indagini per la ricostruzione dell’accaduto sono a cura dei carabinieri della compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari.

L’area è stata delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici necessari a repertare ogni traccia utile.

© Riproduzione riservata