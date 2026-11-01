Carbonia. In attesa che partano fra brevissimo tempo i lavori di sistemazione dei cimiteri comunali, è operativo il programma delle cerimonie di commemorazione dei defunti. L’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare alle attività in programma domani lunedì 2 novembre 2026, per rendere omaggio alla memoria dei concittadini scomparsi.

La cerimonia prevede la deposizione di corone d’alloro presso i cimiteri comunali, secondo il seguente programma: alle 10 al cimitero Monumentale di Serbariu dove riposano ancora le spoglie dei cittadini deceduti prima che sorgesse la città e dei primi minatori scomparsi in incidenti sul lavoro.

Poi alle 10.44 al cimitero principale di Carbonia a Medadeddu e alle 11.30 al cimitero della frazione di Cortoghiana. Da giovedì 29 ottobre e fino a mercoledì 4 novembre 2026 i cimiteri di Carbonia e Cortoghiana osserveranno l’orario continuato dalle 7:30 alle 17. L’ingresso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura. In entrambi i cimiteri, per tutto il periodo, è vietato introdurre materiali per la realizzazione di opere o anche solo di lapidi individualu.

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