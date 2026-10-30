Momenti di apprensione nelle prime ore del mattino nella zona di Sa Stoia, a Iglesias, dove un autobus dell'Arst è stato completamente distrutto da un incendio divampato nel piazzale esterno di un'officina che si occupa anche della manutenzione dei mezzi dell'azienda di trasporto pubblico.

L'allarme è scattato intorno alle 5.40. A raccontare i momenti iniziali dell'episodio è stato il proprietario dell'officina, che ha spiegato di essere appena arrivato nella struttura quando ha notato una fiammella svilupparsi nella parte anteriore del bus. L'uomo ha immediatamente tentato di intervenire, recuperando un estintore per contenere le fiamme in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ma il tentativo non è bastato a impedire che l'incendio si propagasse.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno provveduto a domare le fiamme e successivamente a bonificare l'area, mettendo in sicurezza la zona interessata dall'incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il mezzo, invece, è andato completamente distrutto. Si trattava di un vecchio modello di autobus che non veniva più utilizzato per effettuare il servizio di trasporto passeggeri.

Secondo le prime informazioni, i Vigili hanno confermato che l'incendio non avrebbe origine dolosa. Restano da ricostruire con precisione le cause che hanno provocato il rogo.

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