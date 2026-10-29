In vista della imminente competizione elettorale a Carloforte un gruppo di cittadini promuove un incontro pubblico di riflessione per domenica primo novembre, alle 18, all’Exme. «Cinque anni senza opposizione hanno reso asfittica la vita pubblica cittadina», si legge nel documento dei cittadini promotori, «determinando la mancanza di confronto, proposta, controllo, propri di una democrazia piena. Le ragioni che hanno provocato questa situazione sono molteplici e meritano di essere comprese e dibattute, di certo fanno a pugni con una tradizione politica che ha visto sempre competizioni elettorali con più formazioni a confronto e gli elettori a scegliere».

L’idea dei promotori è portare il dibattito politico fuori dai social per stimolare la partecipazione per evitare lo scenario delle ultime comunali del 2022, quando si presentò solo una lista, Carloforte Rinasce con candidato sindaco Stefano Rombi.

«L’incontro e la discussione», si legge, «sono aperti a cittadini, giovani, associazioni, ai partiti, alle liste, ai vecchi e nuovi amministratori, a tutti. Uscendo dai social e recuperando un’iniziativa reale proviamo a discuterne insieme, liberamente attraverso una riflessione collettiva».

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