Truffa del finto carabiniere a Iglesias, restituiti i gioielli rubatiDopo gli arresti, i beni tornano nelle mani di due donne che erano state ingannate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due settimane fa in piazza a Nebida, frazione marittima di Iglesias, l’arresto di una coppia di giovani ritenuti responsabili di truffa aggravata, furto in abitazione in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi la consegna della refurtiva alle legittime proprietarie.
Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto due donne vittime della truffa del finto carabiniere. I veri militari dell’Arma ieri hanno restituito i gioielli rubati alle signore.
«Abbiamo messo fine – fanno sapere i carabinieri -, all'angoscia delle vittime, restituendo loro non solo il valore economico dei monili, ma soprattutto il profondo valore affettivo legato ai ricordi di una vita».