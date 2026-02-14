Ha aizzato il suo cane contro i carabinieri intervenuti nella sua abitazione dopo una segnalazione per una lite familiare. È successo ieri sera a Carbonia, dove i militari hanno arrestato un uomo di 34 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite tra l’uomo e la compagna all’interno della loro abitazione. Giunti sul posto, i carabinieri hanno interrotto la colluttazione, che secondo quanto ricostruito sarebbe scoppiata per motivi futili, probabilmente legati a gelosia. Durante le operazioni di identificazione, il 34enne, in evidente stato di alterazione psicofisica forse dovuta all’uso di sostanze stimolanti, ha mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti degli uomini dell’Arma. Ignorando i tentativi dei militari di calmare la situazione, ha liberato il cane, aizzandolo contro di loro nel tentativo di impedire il controllo.

I carabinieri sono riusciti a isolare il cane in un altro ambiente della casa e a bloccare l’uomo in piena sicurezza, che è stato poi portato in caserma a Carbonia.

(Unioneonline/v.f.)

