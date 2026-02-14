Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di rubare nell’abitazione di una novantenne, a Sant’Antioco. L’operazione ha coinvolto i carabinieri della Stazione di Sant'Antioco e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia e ha portato all'arresto in flagranza dei due maggiorenni.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un vicino di casa che, insospettito da rumori anomali provenienti dall'alloggio accanto, ha contattato il 112. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il portone di casa con evidenti segni di scasso. Una volta in casa, gli uomini dell’Arma hanno subito individuato uno dei giovani mentre tentava di dileguarsi all'interno delle stanze.

L’ispezione dello stabile ha portato al riconoscimento dei tre — un diciottenne e un ventunenne del posto, già noti alle Forze di Polizia, e un diciassettenne — mentre cercavano di nascondersi in una stanza al secondo piano dell'edificio. Tutta l'operazione si è svolta mentre la proprietaria di casa, una pensionata di 90 anni, stava ancora riposando nella propria camera da letto, completamente ignara dell'accaduto.

L’ispezione ha permesso di recuperare una piccola somma di denaro in contanti e diversi oggetti appena sottratti, subito restituiti alla donna. I due maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato affidato ai genitori, a disposizione delle Autorità Giudiziarie ordinaria e minorile.

(Unioneonline/v.f.)

