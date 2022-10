Sassari è la provincia sarda con più incidenti stradali. Mortali e no, su rettilineo o in curva, in tratti extraurbani o provinciali: il nord Sardegna fa registrare il record per quasi tutte le classi prese in considerazione dall’Istat, che traccia un quadro (pesante) dipinto con il sangue rimasto sull’asfalto dell’Isola.

Automobilisti più imprudenti o strade più pericolose? La risposta nei dati (consolidati al 2021 e pubblicati la settimana scorsa) non c’è. Ma vengono fornite decine e decine di schede dalle quali gli addetti ai lavori possono trarre delle conclusioni. Che siano statistici o responsabili della gestione della rete viaria, pubblici o privati.

L’anno scorso in tutta la Sardegna sono stati rilevati 3200 incidenti. Di questi, 1315 nella sola provincia di Sassari. In quella di Cagliari, molto più popolosa, i sinistri sono stati 861 (435 nel Sud Sardegna, 314 nel Nuorese e 275 in provincia di Oristano).

I morti in tutta la regione sono stati 91. Con un paradosso: nel 2019 erano stati 71, mentre nel 2020, anno del lockdown duro, ben 96. Quando i veicoli sulle strade erano meno. E, a ben vedere, risulta: l’anno nero della pandemia ha fatto registrare “appena” 2.479 sinistri.

Il maggior numero di vittime nel 2021 è stato registrato ancora una volta nel Sassarese (25, con 1853 feriti). Segue il Sud Sardegna (21, con 667 feriti), mentre Cagliari è al terzo posto per decessi (20, ma con oltre 1140 feriti). Peggiore posizione per Sassari anche se si guarda agli scontri avvenuti sulle strade cittadine: 490 in tutto, dei quali 4 mortali. A Cagliari sono stati 427, ma con il doppio dei morti: otto.

Nell’Isola i maggiori pericoli si incontrano nei centri urbani: si sono registrati dentro le città quasi 2000 dei 3200 scontri del 2021. Sono invece 611 quelli avvenuti sulle strade statali.

Di tutti gli incidenti presi in considerazione per la Sardegna, ben 1145 hanno coinvolto un solo veicolo (432, il record, solo nel Sassarese). Di questi, 389 sono stati investimenti di pedoni (e qui il dato peggiore è a Cagliari, con 142).

Che forse non sia tutta colpa delle strade lo si capisce da un altro focus: in caso di più mezzi coinvolti (2055 incidenti in tutta l’Isola in un anno), ben 559 sono stati tamponamenti: 228 nella sola provincia di Sassari.

© Riproduzione riservata