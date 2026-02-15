Sardegna ancora nella morsa del maltempo. Continua a piovere in diverse aree, i livelli dei corsi d’acqua in crescita creano criticità idrauliche su tutti i bacini dell’Isola. La situazione delle dighe è continuamente monitorata dalla Protezione civile, intervenuta per diversi problemi rilevati nelle ultime ore.

Il maltempo sta colpendo soprattutto il nord Sardegna, con strade chiuse per frane o allagamenti, gravi danni alle produzioni agricole, interruzioni di corrente, famiglie isolate o evacuate.

L’esondazione del rio Mannu rappresenta la maggiore emergenza: ha causato l’allagamento di 200 ettari di campi, alcuni residenti in campagna sono rimasti isolati e l’acqua ha raggiunto anche le case della zona di Funtana Vecchia a Porto Torres, dove è stata evacuata una famiglia. In una frazione di Ozieri invece sono intervenuti i Vigili del fuoco per soccorrere con i gommoni 12 persone rimaste isolate, tra cui una neonata.

A Ozieri allagata anche la 199, mentre a Solarussa si registra l’esondazione del Tirso sulla provinciale 15. A Gesturi invece un grosso masso è finito sulla strada comunale.

Chiusa per rischio frana la litoranea Bosa Marina – Turas, nel tratto compreso tra S’Istagnone e il bivio per Magomadas. Stop al traffico sulla 128 bis, nel Sassarese, per l’esondazione del fiume Betule, tra Ozieri e Ittireddu. Chiusa anche la provinciale 112 nel nord Sardegna, mentre tra Bolotana e la 131 una frana è caduta sulla provinciale 17, che pure è stata chiusa. La provinciale 19 nel Sassarese, collega Palmadula con Santa Maria La Palma passando per la zona del Lago di Baratz, è invasa dai detriti. Frana anche sulla provinciale 43, al km 13, all’altezza di Bonorva, dove l'azienda agricola in località S. Aliderru è rimasta senza energia elettrica.

Blackout anche a Cardedu e in altre zone dell’Ogliastra, ma anche a Burcei il vento dei giorni scorsi ha causato guasti sulle linee elettriche della zona di Corongiu, che forniscono l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti del servizio idrico: potabilizzatore e sollevamenti del gestore Abbanoa.

Video di Mariangela Pala

E a Sassari, nel quartiere Latte Dolce, alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni allagate. Sempre a Sassari, nella zona di Baddelonga, manca la corrente ormai da 4 giorni e i residenti sono infuriati.

