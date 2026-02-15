Forse un improvviso malore, probabilmente anche il maltempo, un automobilista di Dualchi ha perso il controllo della sua auto a Macomer. Ha sfondato un robusto muro di protezione ed è volato per oltre sei metri nel piazzale sottostante, vicino alla ferrovia.

Due i feriti gravi, Davide Caddeo, 47 anni, noto fisarmonicista di Dualchi e il nipote, Alberto Caddeo, di 29 anni, ricoverati all'ospedale di Nuoro. Non sarebbero in pericolo di vita. Coinvolte anche due donne che erano nello stesso veicolo, non hanno riportato gravi lesioni. L'incidente si è verificato stamattina intorno alle 5, nella centralissima via Sardegna. Il conducente, stava percorrendo quel tratto di strada, al centro della cittadina, forse rientrando da una festa di carnevale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Macomer e i mezzi di soccorso del 118.

