Tre giorni di iniziative, dalle spiagge ai fiumi fino ai centri urbani, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela dell’ambiente. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre anche la Sardegna partecipa a Sea & Rivers, la mobilitazione organizzata da Plastic Free Onlus, che coinvolgerà oltre 200 località in Italia e anche all’estero. Non solo pulizia di arenili. Nell’Isola sono in programma 21 appuntamenti distribuiti nelle diverse province, con attività di raccolta dei rifiuti, passeggiate ecologiche e iniziative di sensibilizzazione. Si parte venerdì con otto appuntamenti tra Badesi, Cagliari, Sassari, Golfo Aranci, Oristano dove si interverrà sulle spiagge e a Quartu Sant’Elena, Albagiara e Santa Teresa Gallura dove sono previste passeggiate ecologiche. Sabato sarà la volta di altri otto interventi: ad Arzachena, Sinnai, Stintino, Aglientu, Osilo si effettueranno pulizie degli arenili mentre a Sorso e Sanluri saranno proposte passeggiate ecologiche.

Ad Alghero, invece, è prevista una raccolta dedicata in particolare ai mozziconi di sigaretta. La mobilitazione si concluderà domenica 27 settembre, in occasione della Giornata mondiale dei fiumi, con cinque iniziative a Sestu, Nuoro, La Maddalena (già sold out), Sennori e Iglesias. “Sea & Rivers rappresenta per la Sardegna un risultato importante” sottolinea Maria Francesca Carone, referente regionale Plastic Free e coordinatrice degli appuntamenti. L'iniziativa, spiega, ha permesso di coinvolgere tutte le province, “dalle aree interne alle località costiere”, grazie al lavoro dei referenti e dei volontari. “L'obiettivo della manifestazione non è soltanto rimuovere i rifiuti dispersi nell'ambiente, ma richiamare l'attenzione sul legame tra comportamenti quotidiani e salute degli ecosistemi. In Sardegna – prosegue - la tutela del mare passa anche dalla cura delle città, delle campagne, dei fiumi e di tutti quei luoghi dai quali i rifiuti possono raggiungere le coste”. La partecipazione alle iniziative è gratuita, previa iscrizione. Il calendario completo, con tutti i dettagli sui luoghi di ritrovo, gli orari e le modalità per aderire sono disponibili sul sito di Plastic Free.

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