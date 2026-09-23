«Tutte le compagnie aeree stanno tagliando voli a causa del costo del jet fuel, anche noi saremo costretti a farlo. La Sardegna fa parte dell’Italia e del mondo, la riduzione inciderà necessariamente anche sulle rotte della continuità territoriale. Siamo nel mezzo di una tempesta perfetta, non c’è scampo», dice Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia.

I collegamenti

«Il carburante è la prima voce di costo per una compagnia aerea, e gli aumenti, oggi nuovamente vicino al record di primavera, stanno incidendo pesantemente sui nostri conti. Il rischio concreto è che dovremo ridurre l’offerta e alzare le tariffe su tutto il nostro network. Siamo tutti nella stessa situazione, Ryanair ad esempio ha tagliato 10mila voli», ha spiegato Intrieri.

Ma la continuità territoriale non è protetta e intoccabile? «Non quando c’è una causa di forza maggiore», prosegue il manager, «e questa lo è. Dunque, dopo che dal 1° ottobre cancelleremo il collegamento Roma Fiumicino-Alghero delle 22, che vede anche una diminuzione della domanda, presto elimineremo altre tratte. Quante e quali ancora non lo so, stiamo facendo le dovute analisi, anche sulla base dei coefficienti di riempimento. La Regione è ben conscia della situazione».

Il servizio

Barbara Manca, assessora ai Trasporti, avvisa che «eventuali cancellazioni o soppressioni di voli operate dai vettori sulle rotte in continuità territoriale non possono avere alcuna autorizzazione dalla Regione, perché sono una violazione del decreto ministeriale. Quanto avvenuto, per esempio, sulla Alghero-Fiumicino, è frutto di una decisione adottata unilateralmente da Aeroitalia, ed è una violazione del servizio (che prevede quattro frequenze giornaliere) che sarà sanzionata, come già avvenuto in precedenti occasioni. Ovviamente siamo a conoscenza della difficile situazione economica, e proprio per questo abbiamo già stanziato importanti risorse nella manovra».

Il fatto è che queste risorse – 10 milioni di euro nel 2026 stanziate con la variazione di bilancio di Ferragosto per compensare l’aumento del costo del jet fuel sui voli in continuità territoriale – come sottolinea Intrieri, «non si sa ancora come e quando arriveranno alle compagnie».

Un altro tema è quello delle tariffe: previsto un aumento, ma la Regione non ci sta. «Non sono i passeggeri a dover pagare i costi della crisi», spiega Barbara Manca.

Cristina Cossu

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

© Riproduzione riservata