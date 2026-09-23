Il prossimo sarà un weekend di festa a Senis. Sabato 26, infatti, è in programma la “Sagra della Lumaca”; domenica 27 settembre, invece, le celebrazioni dedicate ai santi Cosma e Damiano. Sabato, ritorna una delle sagre più longeve della Marmilla, organizzata da Pro loco e Comune, che taglierà il traguardo della quindicesima edizione. Previsto un ricco programma, dal pomeriggio a notte inoltrata, per i visitatori, che sceglieranno di recarsi nel piccolo paese dell’Alta Marmilla per gustare i sapori locali e i piatti tipici della Marmilla. Si inizia alle 15, con uno spettacolo di animazione per i bambini, mentre alle 17 è previsto il tiro con l’arco per ragazzi ed adulti. Alle 18, la festa si sposta nelle strade del centro abitato di Senis, che ospiteranno canti e balli con i gruppi “Siviller” di Villasor e i “Mamutzones” di Samugheo. Alle 19.30, l’appuntamento con la degustazione delle lumache, accompagnata dalla musica dell’organettista Giampaolo Piredda. Gran finale sempre all’insegna della musica: alle 22 il concerto dei Cordas e Cannas e chiusura con Dj Roby. Domenica 27 i riti in onore dei santi Cosma e Damiano. Dalle 10, la Santa Messa e la processione per le vie del paese. Alle 20.30, spettacolo del gruppo “Baila Show Sardinia”.

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