Formaggi. A pasta molle, semidura e dura. Caprini o pecorini. Come vengono realizzati e soprattutto come gustarli con competenza e abbinandoli in maniera corretta ai prodotti enogastronomici. Sono aperte sino al 5 ottobre le iscrizioni al Corso di I livello organizzato a Sassari dall'Onaf, l'Organizzazione Nazionale Assaggatori Formaggi, con la collaborazione della sezione locale di Slow Food Sardegna.

Il corso si rivolge sia ai professionisti, sia agli appassionati del prodotto caseario. Le lezioni si terranno dal 19 ottobre al 14 novembre presso l'Istituto Agrario "Pellegrini" in via Bellini 5.

Tra gli argomenti delle lezioni: Metodica di assaggio dei formaggi, Aspetti chimici e merceologici del latte, Microbiologia del latte, Formaggi a pasta molle-Formaggi caprimi, Formaggi a pasta semidura e dura-Formaggi pecorini, Formaggi a pasta filata, Cultura e normativa casearia, Utilizzazione e abbinamenti dei formaggi.

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