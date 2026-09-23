Il centro polivalente di Sertinu, diventerà presto una multisala cinematografica e teatrale, con spazi di socialità, ma anche un polo aggregativo completo. È un progetto ideato dall'attuale amministrazione comunale, che proprio ieri ha pubblicato un bando di gara, con una procedura aperta, per l'affidamento in concessione ad un privato dell'intera struttura di via Degli Artigiani, finalizzato agli interventi di ristrutturazione, adeguamento e gestione di una multisala cinematografica e teatrale, quindi per creare un polo culturale con servizi connessi. Le offerte devono esere inviate esclusivamente online, a Sardegna Cat, con scadenza il prossimo 21 ottobre. Il centro polivalente di Sertinu, una struttura di importanza strategica, oltre alla multisala cinematografica, ospiterà in particolare la stagione teatrale del Cedac Sardegna, emblema della cultura locale, in attività ormai da oltre 30 anni. Non solo proiezioni e teatro, ma anche un polo attivo con bar e spazi per attività culturali collegate. I costi per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile, non ricadranno sul Comune, ma per la gestione si ricorre alla concessione per la valorizzazione. Il comune mette a disposizione la struttura, mentre un partner privato interverrà con fondi propri per il restyling e l’allestimento delle sale. In cambio, il privato otterrà la gestione economica dell’immobile per un numero di anni sufficiente a garantire il rientro dell’investimento. La struttura era stata realizzata alla fine degli anni novanta, assieme alla piscina comunale. Ha ospitato diverse mostre e altre attività culturali, ma in questi ultimi anni è sottoutilizzata, nonostante l'importanza strategica che riveste, essendo al centro dell'isola.

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