Al via, a Morgongiori, le richieste per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie per l’iscrizione e la frequenza dei figli minori alle attività sportive. Per poter avere il beneficio, gli interessati dovranno presentare la domanda al Comune entro il prossimo 30 ottobre. Destinatari i minori residenti che hanno praticato attività sportiva nel periodo tra settembre 2025 e giugno 2026. La frequenza dovrà essere avvenuta presso strutture e centri dotati di personale qualificato e per discipline riconosciute dal CONI. Il contributo verrà erogato in seguito a presentazione di regolari pezze giustificative delle spese sostenute relative al periodo di frequenza del minore, rilasciate dal gestore della struttura. Il contributo annuale, in favore di ciascun minore, non potrà essere superiore a 250 euro. Le spese ammissibili sono da riferirsi alle spese sostenute effettivamente per l’iscrizione e la frequenza mensile del corso prescelto ed è finanziabile una sola attività sportiva per minore. La domanda andrà presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, via e-mail (protocollo@comune.morgongiori.or.it) o PEC (protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it) compilando la modulistica predisposta dall’ente.

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