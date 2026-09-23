Te lo aspetti purtroppo, in campagna, invece il letamaio è in centro urbano, tra la scuola e gli ambulatori, dove ogni giorno transitano tantissime persone. Le bonifiche portate avanti questa mattina in via Turati e strade limitrofe a Quartu, dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos hanno portato alla luce una situazione di degrado e di rischio per la salute pubblica. Discariche, buste di indifferenziato, auto abbandonate sono ovunque soprattutto nello sterrato in via Malipiero dove sono stati raccolti anche centinaia di bottiglie, due boiler, barattoli di vernice, estintori, mobili e carcasse d'auto trasfomate in discarica. Più avanti accanto alla cabina dell'Enel giaciono ancora nelle aiuole piene di erbacce, i cartelli della segnaletica utilizzati qualche tempo fa in alcuni cantieri stradali dalle ditte esterne. «Un disastro sotto gli occhi di tutti», ha detto il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio. Aggiungendo: «Terreni pubblici o privati la situazione non cambia. Faremo anche la segnalazione per quelli cartelli stradali gettati lì dopo che sono stati fatti i lavori». Grosso problema qui ma anche altrove è quello delle gattare improvvisate: lasciano il cibo ai gatti dentro piatti di plastica e contenitori che poi non raccolgono, piatti e plastica, aggiunge Randaccio, «che volano dappertutto deturpando l'ambiente. Non è così che si fa il bene degli animali».

In colonie che non sono autorizzate dall'Asl e dove si lascia cibo che va in decomposizione creando una situazione indecente laddove ci sono malati e strutture mediche.

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