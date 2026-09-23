Rimarrà chiuso per due settimane l’Ufficio postale di Donori di via Parrocchia per consentire di effettuare i lavori previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, avviato da Poste Italiane a livello nazionale per rendere più semplice e veloce l’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. I lavori inizieranno domani e si concluderanno l’8 ottobre. L’intervento prevede la riorganizzazione degli spazi per facilitare l’accesso ai servizi degli utenti. L’obiettivo è favorire il superamento del divario digitale tra le regioni italiane che impedisce ai cittadini di alcune zone marginali l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Alla riapertura degli uffici sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Durante i lavori, per le operazioni di sportello e il ritiro pacchi e posta, gli utenti potranno rivolgersi all’ ufficio postale di Ussana, in Piazza IV Novembre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

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