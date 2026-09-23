Il Premio Ondras, riconoscimento per gli attivisti delle lingue minoritarie in Europa, è giunto alla sua quinta edizione: l’appuntamento per la cerimonia di premiazione sarà venerdì 2 ottobre a partire dalle ore 19 presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Il vincitore del premio 2026 è Francesc Xavier Vila Moreno, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Condurranno la serata il filologo algherese Francesco Ballone e la giornalista, nonché componente della commissione degli esperti, Maria Antonietta Piga, ad accompagnare l’evento ci saranno gli interventi musicali di Beppe Dettori. Presenterà il premio Mauro Carta, presidente regionale Crei Acli.

La motivazione del premio è spiegata dal presidente della commissione di esperti Giuseppe Corongiu: «Il governo Catalano, di recente, ha istituito un nuovo ministero: quello appunto della Politica Linguistica, sottolineando l’importanza che ha avuto e ha questo tema per le istituzioni locali. Esisteva già da tempo un Dipartimento delle Politiche Linguistiche Catalane che ha svolto il suo compito, negli anni, con fermezza, rigore e con grande successo. Il premio al primo dei Ministri che si succederanno in questa carica, va inteso come un riconoscimento al popolo catalano, alle sue istituzioni, alla sua politica linguistica ferma e determinata per decenni, e alla personalità che la incarna ora con merito e benemerenza. La Catalogna è certamente, nel panorama europeo delle lingue, una di quelle che ha lavorato più a lungo e meglio e una di quelle che meglio ha incarnato lo spirito europeo di apertura massima e di sviluppo della propria identità».

Le ragioni di Ondras

Il Crei Acli è l’organizzazione che ha ideato, pensato e ha promosso l’iniziativa a partire dal 2022, in collaborazione con l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna, in sostituzione di un precedente premio di poesia sarda che le ACLI organizzarono nel passato.

La commissione degli esperti è così composta: il presidente Giuseppe Corongiu, scrittore, Daniela Masia, operatrice culturale, Nicolò Migheli, sociologo, Maria Antonietta Piga, giornalista.

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