Sarà una grande festa di musica, tradizioni e convivialità a chiudere il programma degli eventi di Capoterra. Sabato, a partire dalle 19, Piazza Liori ospiterà l’appuntamento con l’Oktoberfest, una serata dedicata alla musica dal vivo e alla buona cucina.

Sul palco si alterneranno Fabio Canu, Glee’s ed Empireo, mentre come guest band saranno protagonisti Smoodge Band, Alternative Sound e Gli Improbabili. Non mancheranno le specialità della cucina bavarese e i prodotti della tradizione, per una serata pensata per coinvolgere pubblico di tutte le età.

Tra i momenti più attesi ci sarà il ritorno degli Empireo, che dopo 30 anni torneranno a esibirsi proprio sul palco di Piazza Liori. Un appuntamento dal forte valore simbolico, che riporta insieme musicisti e ricordi di una stagione importante della musica locale.

Per gli Empireo sarà l’occasione di ritrovare il pubblico e tornare in un luogo che ha segnato una parte significativa della loro storia musicale. Un ritorno che mette insieme passato e presente, attraverso quelle canzoni e quelle emozioni che hanno accompagnato diverse generazioni.

L’Oktoberfest rappresenterà così l’atto conclusivo di un calendario di iniziative che nei mesi scorsi ha portato a Capoterra musica, spettacoli, sport e momenti di aggregazione.

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