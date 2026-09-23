Ha aggredito quattro minorenni, prendendoli a schiaffi e strattonandoli.

L’episodio nella notte di domenica 20 settembre, a Porto Torres, dove i carabinieri dell’aliquota radiomobile sono intervenuti in via Mazzini dopo una chiamata al 112. Un uomo, in stato di alterazione, aveva aggredito quattro minorenni, scambiandoli per i responsabili di alcuni calci dati alla serranda e alla porta della sua abitazione.

Li avrebbe prima strattonati e spinti, arrivando anche a colpirli con alcuni schiaffi. Inoltre, non contento, ha sottratto anche i loro i borselli e i telefoni cellulari. Successivamente, i giovani, approfittando di un momento di quiete dello stato d’animo dell’uomo, sono riusciti a darsi alla fuga e ad allarmare i genitori che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I militari hanno subito individuato la persona segnalata, con addosso tutto il materiale sottratto ai giovani. L’uomo, ancora agitato, è stato arrestato con l'accusa di aggressione nei confronti di minori e rapina, e trasferito nel carcere di Bancali.

© Riproduzione riservata