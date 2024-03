Due tragedie a poche ore di distanza sulle strade della Sardegna.

Ieri mattina è stato trovato il corpo senza vita di Alessio Cireddu, 28enne di Villasimius, vittima di un incidente avvenuto nella periferia del paese. In serata invece Giulia Erdas, 41enne di Morgongiori, è finita con un’auto contro lo spartitraffico sulla 131.

Cireddu viaggiava a bordo del suo scooter e tornava a casa dopo un pranzo con gli amici. Solo ieri mattina un pastore, di passaggio, ha notato il corpo in mezzo alla vegetazione e ha dato l’allarme. Ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

E non ha avuto scampo nemmeno Giulia Erdas, morta ieri sera sulla 131 all’altezza dello svincolo per Mogoro. Era su una Ford CMax che, da quanto emerso, non era di sua proprietà: l’aveva trovata parcheggiata a Morgongiori con le chiavi inserite nel quadro. È salita e ha deciso di fare un giro, finito purtroppo in tragedia.

La donna ha perso il controllo dell’auto, che ha sbandato carambolando diverse volte fino all’impatto contro lo spartitraffico in cemento.

Sono diversi gli aspetti da chiarire, secondo alcune testimonianze Giulia Erdas stava attraversando un momento di difficoltà e non è escluso che quanto accaduto sia riconducibile a una particolare e delicata situazione personale.

