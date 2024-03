Si svolgeranno martedì a Villasimius i funerali di Alessio Cireddu, il ragazzo di 28 anni rimasto vittima di un incidente mentre col suo scooter Scarabeo Aprilia rientrava a casa dopo un pranzo con gli amici in una casa non lontana dal paese. Il corpo del giovane è stato trovato solo questa mattina, da un passante, in mezzo alla vegetazione.

Il giudice, al termine degli accertamenti dei carabinieri, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo. Grandissimo il cordoglio a Villasimius. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi: il ragazzo ha perso il controllo del veicolo e potrebbe aver battuto la testa.

Negli ultimi anni sono morti diversi giovani di Villasimius in incidenti stradali avvenuti sulla strada provinciale tra il paese e Solanas.

Raffaele Serreli

