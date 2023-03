È stato inaugurato oggi, a Viddalba, il nuovo parco giochi e anfiteatro di Via degli Ulivi. Alla cerimonia, oltre alle autorità civili, hanno partecipato anche i bambini delle scuole locali.

«L'idea è partita dall'amministrazione che mi ha preceduto - ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano -. Hanno recuperato un'area degradata del centro urbano e hanno realizzato questo parco. L'area è stata donata dalla famiglia di Maria Antonia Lepori per realizzare una scuola materna, poi realizzata all'interno del polo scolastico, quindi è rimasta per anni in degrado. Hanno avuto l'occasione di un bel finanziamento da parte del Ministero di 500mila euro, hanno recuperato il sito e hanno realizzato un primo parco in paese esclusivamente dedicato ai bambini. Noi l'abbiamo completato e ci siamo fermati per due anni per via del Covid. Oggi finalmente l'inaugurazione».

L'amministrazione ha anche chiesto massimo rispetto nell'utilizzo dei nuovi spazi pubblici, anche attraverso delle attività di sensibilizzazione. Il parco è provvisto di nuove telecamere innovative.

