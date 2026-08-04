Erano stati abbracciati dall’ospitalità dei lulesi, dove da una decina di giorni avevano preso in affitto una casa. Partecipavano alla vita della comunità, anche ai quegli “spuntini” barbaricini, dove incontri ogni classe sociale del territorio, e dove loro raccontavano il sogno dell’Et e della ricerca per le onde gravitazionali.

Poi sono stati travolti da un atto di cui ancora, a 48 ore di distanza, non si conosce un vero perché. Carlo Giunchi e sua moglie, i due ricercatori dell’Ingv vittime sabato notte di un attentato incendiario alle loro auto, oggi lasciano l’Isola senza sapere per conto di chi, e soprattutto perché, sono finiti nel mirino.

Un biglietto della nave - dice qualcuno ben informato - fatto prima che le loro auto andassero distrutte da un attentato su cui gli investigatori non tralasciano nulla. Si guarda ad ogni rapporto personale, ma anche a quelli istituzionali. E quelle fiamme hanno riportato alle paure del passato: a Sos Enattos, tre anni fa, era stato piazzato un ordigno. Inesploso. Terrorismo, l’ipotesi.

llll Progetto L’ex miniera di Sos Enattos a Lula è al centro dell’Einstein Telescope

Indagini

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bitti e quelli del Nucleo Investigativo di Nuoro, partono dalle vittime e dal loro racconto. Chi può avercela con uno scienziato? Si lavora cercando di acquisire le immagini delle telecamere (pochissime) e su qualche traccia sul luogo dell’incendio. Così come si guarda ad ogni atto ostile contro il mondo dell’Et, per metterli in fila uno dopo l’altro.

Fabio Ledda

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