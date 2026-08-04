Sassari, carcere per il milanese che ha cercato di prendere il controllo del bus AtpAveva aggredito l’autista per mettersi alla guida, l’uomo ha 55 anni
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Carcere per il 55enne milanese arrestato lo scorso venerdì a Sassari dalla polizia di Stato dopo aver tentato di prendere il volante di un mezzo Atp sulla tratta Caniga-Sassari. Secondo quanto riferito, ieri in tribunale durante l’udienza di convalida, l’uomo aveva toccato i pulsanti del cruscotto e anche il volante mentre l’autobus era in corsa.
Poi l’autista aveva subito bloccato il mezzo e l’uomo si era dato alla fuga, venendo però presto raggiunto dagli agenti della questura. Su di lui, difeso d’ufficio dall’avvocato Ivan Golme, pendevano le accuse di interruzione di pubblico servizio e di attentato alla sicurezza dei trasporti. La giudice Stefania Mosca-Angelucci ha disposto la misura del carcere a Bancali. La pm era Camilla Battaglini.