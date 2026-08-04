Primo incontro tra il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e la neo prefetta, Carla Di Quattro, ieri a Palazzo Ducale. Tra i due si è discusso dell’impegno reciproco all’insegna, si riferisce nella nota del Comune, di “una collaborazione fattiva e leale per il miglior governo del territorio, sebbene con ruoli e compiti differenti, e delle sue dinamiche sociali, economiche e culturali”. “Proseguiamo nel solco di quello spirito- continua la nota- che da sempre deve caratterizzare il rapporto tra le istituzioni e chi le rappresenta, indispensabile per affrontare con concretezza le diverse partite aperte in tema di sicurezza, di lavoro, di sanità e non solo», è stato l’auspicio espresso nel corso dell’incontro odierno”. Nominata prefetta lo scorso 23 luglio dal Consiglio dei Ministri, Carla Di Quattro ha assunto le sue nuove funzioni ieri mattina.

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