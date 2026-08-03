Il suggestivo spazio verde della Tenuta Li Lioni a Porto Torres, ospiterà il concerto del Davide Casu Quartet, un gruppo guidato dal cantautore, scrittore e pittore algherese Davide Casu alla voce e chitarra, accompagnato da Marcello Peghin alla chitarra, Giorgio Peghin alle tastiere e Paolo Zuddas alle percussioni.

L’evento musicale, inserito nel ricco programma della XXI rassegna di Musica & Natura, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme, è in programma martedì 4 agosto alle 22. Pittore, poeta e cantautore, Casu è un’artista capace unire musica e racconto, un repertorio di canzoni d’autore caratterizzato da eleganza compositiva, sensibilità narrativa e forte legame con la dimensione emotiva della parola.

Inserito nell’Enciclopedia della musica italiana del nuovo millennio e vincitore di importanti riconoscimenti tra cui il Premio Parodi e il Premio Mario Cervo, l’artista proporrà una selezione dei suoi brani più rappresentativi. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio di storytelling musicale, nel quale melodie, testi e arrangiamenti si fondono per raccontare storie, luoghi e sentimenti attraverso una forma cantautorale raffinata e contemporanea.

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