In contromano con carrello al seguito sulla provinciale ex 131, in direzione da Porto Torres a Sassari, rischiando più volte dei frontali.

È successo questa mattina intorno alle 5, poco prima dell'alba all'altezza di Li Lioni, la borgata di Porto Torres. Un turista a bordo di un suv dotato di carrello, evidentemente poco avvezzo alle strade sarde e ignorando la segnaletica ha imboccato la ex 131 nella corsia di sorpasso ma in contromano, sfiorando diversi automobilisti che procedevano verso Porto Torres.

Per fortuna è stato intercettato da due tir che hanno costretto il conducente dell'auto a fermarsi e ad effettuare l’inversione ad U per intraprendere il giusto senso di marcia, così da evitare possibili incidenti.

Una manovra complessa, perché il mezzo era dotato di carrello posteriore, che ha obbligato il camionista a scendere dal tir per supportare l'automobilista in fase di manovra. È accaduto in prossimità di un luogo, tra le località Li Pidriazzi e Li Lioni, spesso teatro di incidenti.

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