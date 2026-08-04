Utenza debole e riqualificazione dei nodi viari al centro degli interventi in corso tra via Baldedda e via Monte Furru a Sassari, tra Baddimanna e Sassari 2. Ieri in III Commissione, presieduta da Nicola Ribichesu, l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu, ha illustrato lo stato dell’arte dei lavori che dovrebbero concludersi in autunno. “Da una parte abbiamo- spiega- la riqualificazione verso via Baldedda, con la sistemazione di un’area verde, con l'arredo urbano, il riassetto dell'aria parcheggio dove attualmente è presente il capolinea di una linea Atp”. Su via Bonorva invece si realizzeranno un’area mercatale, con uno spazio per gli eventi, e poi ci saranno i percorsi ciclo-pedonali”.

L’idea, rimarca Rizzu, è “mettere in sicurezza un nodo viario molto complesso e complicato sotto il punto di vista della percorribilità, e di mettere di sicurezza soprattutto l'utenza più debole, quella pedonale”. L’altro cantiere inizierà da via Monte Furru verso via Pirandello, e prevede un intervento di sistemazione generale dell'incrocio con l'avanzamento dello stop e la risistemazione di tutta la segnaletica orizzontale. Nell’ottica di venire incontro ai pedoni si concretizzeranno anche due attraversamenti pedonali rialzati. Le risorse vengono dal Bando periferie, lo stesso fondo utilizzato per i lavori in corso d'opera a Santa Maria di Pisa.

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