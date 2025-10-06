Per il terzo anno consecutivo, gli studenti del Gymnasium Münchenstein (Basilea, Svizzera) hanno ripulito la spiaggia di Valledoria dai rifiuti. Nei giorni scorsi le classi M3a e M3i si sono impegnate con grande entusiasmo in questa attività.

Muniti di guanti di plastica e sacchi per i rifiuti, forniti dal Comune, i ragazzi hanno raccolto rifiuti di ogni tipo. Il risultato è stato notevole: nove sacchi pieni, oltre a due grandi tubi di plastica e a una rete da pesca, sono stati rimossi dalla spiaggia.

L’iniziativa è nata direttamente dagli studenti. In questo modo hanno proseguito la tradizione dei due anni precedenti, dimostrando che sostenibilità e senso di responsabilità non sono soltanto parole.

Particolarmente positiva è stata la collaborazione con le autorità locali: un camion della nettezza urbana di Valledoria ha ritirato i rifiuti già nella stessa mattinata. I partecipanti si sono detti orgogliosi del risultato raggiunto insieme e sperano che la loro azione possa incoraggiare anche altri, turisti e abitanti, a mantenere pulita la spiaggia.

