Valledoria, studenti svizzeri ripuliscono la spiaggiaMuniti di guanti di plastica e sacchi per i rifiuti, forniti dal Comune, i ragazzi hanno raccolto rifiuti di ogni tipo
Per il terzo anno consecutivo, gli studenti del Gymnasium Münchenstein (Basilea, Svizzera) hanno ripulito la spiaggia di Valledoria dai rifiuti. Nei giorni scorsi le classi M3a e M3i si sono impegnate con grande entusiasmo in questa attività.
Muniti di guanti di plastica e sacchi per i rifiuti, forniti dal Comune, i ragazzi hanno raccolto rifiuti di ogni tipo. Il risultato è stato notevole: nove sacchi pieni, oltre a due grandi tubi di plastica e a una rete da pesca, sono stati rimossi dalla spiaggia.
L’iniziativa è nata direttamente dagli studenti. In questo modo hanno proseguito la tradizione dei due anni precedenti, dimostrando che sostenibilità e senso di responsabilità non sono soltanto parole.
Particolarmente positiva è stata la collaborazione con le autorità locali: un camion della nettezza urbana di Valledoria ha ritirato i rifiuti già nella stessa mattinata. I partecipanti si sono detti orgogliosi del risultato raggiunto insieme e sperano che la loro azione possa incoraggiare anche altri, turisti e abitanti, a mantenere pulita la spiaggia.