Valledoria si prepara a inaugurare il Villaggio di Babbo NataleUn programma ricco di eventi, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini
Il Comune di Valledoria si prepara ad inaugurare il programma ufficiale del Villaggio di Babbo Natale 2025. Un programma ricco di eventi, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini.
Il 7 dicembre l’inaugurazione alle 17.30, il Villaggio apre le sue porte e dà il via alle feste con lo spettacolo di giocoleria comica, Truccabimbi, elfi, giochi e animazione. Seguirà l’arrivo di Babbo Natale con l’esibizione speciale del Piccolo Coro “Bernardette” di Laerru, diretto dalla maestra Maria Antonietta Fraoni e infine Street food a cura del Comitato di San Pietro.
Sabato 13 dicembre in scena lo spettacolo Lucilla show, l’evento più atteso dai bambini seguito da un pomeriggio ricco di musica, emozioni e divertimento. Sabato 20 dicembre è in programma la Cena di Natale con l’associazione Ampurias, una serata speciale da vivere insieme alla musica dal vivo, gonfiabili, truccabimbi, animatori e attivitàe divertimento per tutta la famiglia. Prenotazioni entro il 12 dicembre con informazioni presso il palazzetto o il campo, tutti i giorni dalle 17 alle 19.