Alghero, la coppia d'oro del pattinaggio su ghiaccio ricevuta dal sindaco
La coppia del futuro del pattinaggio di figura italiano, Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, ha salutato Alghero durante un incontro nella sala del sindaco Raimondo Cacciotto.
Giulia, 21 anni, e Andrea, 22, residenti a Mentana, fanno parte del Team Italia e oggi occupano il secondo posto nel ranking nazionale, dopo il bronzo conquistato alle Universiadi 2025: un risultato che li proietta verso un ruolo di primo piano nello scenario mondiale.
I due giovani atleti, che l’altra sera hanno incantato il pubblico del Quarter con un’esibizione applaudita, sono già proiettati ai prossimi impegni: i Campionati Italiani del 20 e 21 dicembre a Bergamo e, soprattutto, i Mondiali di marzo in Repubblica Ceca. Giulia Isabella Paolino è nata negli Stati Uniti, a Cleveland (Ohio), mentre Andrea Tuba è per metà algherese grazie alle origini della madre Adelaide. Proprio oggi, a Porta Terra, hanno ricevuto il saluto istituzionale da parte del sindaco Cacciotto, del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, dell’assessore Raniero Selva e del presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.