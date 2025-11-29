Un cane abbandonato in piena città a Sassari. Legato con la catena a un cancello di piazzale Segni, che abbaia e si lamenta ma, soprattutto, soffre e trema per le basse temperature di questa mattina.

A scoprirlo una signora che ha segnalato quanto stava accadendo alla polizia locale mentre quest’ultima ha allertato le guardie zoofile, impegnate da anni nella tutela degli animali grazie a una convenzione con il Comune.

La scoperta degli agenti è stata che l’animale, un meticcio femmina, non era iscritto all’anagrafe né aveva il microchip. Si è attuata la procedura d’urgenza e il cane è stato messo in sicurezza venendo trasferito al canile “Qua la zampa”, dove ha ricevuto l’assistenza del caso. Intanto chi ha abbandonato l'animale potrebbe incorrere in una denuncia.

