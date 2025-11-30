Porto Torres, la Asl cerca medici di medicina convenzionataPubblicato l’avviso per l’assegnazione di due incarichi provvisori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora carenza di medici nel comune di Porto Torres. La S.C. di Medicina Convenzionata di Ares Sardegna, su richiesta della Asl di Sassari, ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di due incarichi provvisori di assistenza primaria per l’ambito territoriale 1.2 – Distretto di Sassari, per il comune di Porto Torres con scadenza il 5 dicembre 2025. Anche decorso tale termine senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento di due incarichi provvisori ai primi due medici aventi diritto. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec all’indirizzo medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it. Possono presentare domanda coloro che, iscritti all’Ordine dei medici chirurghi al momento della presentazione della stessa, siano secondo l’ordine di priorità; medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio; medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale; medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono concorrere anche gli iscritti a tale corso in altre Regioni.