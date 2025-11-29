Un cimitero monumentale con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico, migliorare la gestione e programmare in modo strutturato gli spazi futuri. E’ il futuro disegnato dal gruppo autonomista Porto Torres Avanti sul camposanto comunale di Balai, un investimento per preservare la memoria collettiva e la dignità dei luoghi. Situato nel centro urbano di Porto Torres, negli ultimi mesi ha presentato diverse criticità, tra cui la progressiva riduzione dei loculi disponibili, la necessità di maggiore chiarezza nelle procedure relative alle concessioni e la presenza di interventi manutentivi non più rinviabili.

Una situazione che, secondo il gruppo, richiede una visione di lungo periodo e non interventi occasionali. «Per avviare il percorso verso il riconoscimento monumentale nel cimitero di Balai, tra i più antichi e significativi della città, a proposta prevede la mappatura delle tombe storiche e delle cappelle di pregio – spiegano i consiglieri Bastianino Spanu e Costantino Ligas - la predisposizione di una relazione tecnico-storica per ottenere il riconoscimento come cimitero storico monumentale, oltre alla programmazione di interventi specifici di manutenzione e decoro, senza escludere le iniziative di valorizzazione culturale e storica del sito».

Per gli esponenti di Porto Torres Avanti «la struttura di via Balai rappresenta un patrimonio identitario che la città deve tutelare con attenzione». Pertanto secondo Spanu e Ligas «tutti i futuri ampliamenti devono essere concentrati sul secondo cimitero comunale di Ponti Pizzinnu, in un’area ritenuta la più idonea per disponibilità di spazi e caratteristiche urbanistiche». Per questo si chiede un piano pluriennale di ampliamento articolato per lotti; la realizzazione di nuovi loculi e strutture cimiteriali; il miglioramento della viabilità interna e dei percorsi di accesso; la possibilità di utilizzare finanziamenti regionali e nazionali. «Una programmazione ordinata è fondamentale per assicurare risposte certe e durature alle famiglie», sottolineano i consiglieri.

© Riproduzione riservata