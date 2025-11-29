Nella seduta consiliare di venerdì 28 novembre, il Consiglio comunale di Castelsardo ha accolto ufficialmente il consigliere di maggioranza Salvatore Garrucciu, subentrato alla collega dimissionaria Stefania Cimino che ha lasciato l’incarico per motivi personali.

«Desidero dare a Salvatore il più caloroso benvenuto. La sua nomina apporterà sicuramente grande impulso alla nostra amministrazione», ha detto la sindaca Maria Lucia Tirotto.

«Sono fermamente convinta che le sue competenze, unite al suo valore umano e alla sua determinazione, saranno elementi propulsori che apporteranno un decisivo ausilio al prosieguo dell’attività amministrativa. La sua presenza è, senz’altro, un prezioso arricchimento al servizio e a beneficio dell'intera comunità. A Salvatore vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro», ha aggiunto il primo cittadino che ha colto l’occasione per esprimere a Stefania Cimino il più profondo e sentito ringraziamento da parte dell'intera amministrazione e della cittadinanza.

«Desidero, inoltre, rivolgerle il mio personale ringraziamento per il prezioso lavoro e l'impegno che ha dimostrato con estrema onestà, senso del dovere e responsabilità fino all'ultimo giorno- ha proseguito Tirotto - in questo momento, i nostri pensieri e il nostro affetto sono rivolti a lei. Le auguriamo di cuore una pronta ripresa e tutto l'incoraggiamento possibile, con la speranza di poter "Ripartire Insieme" in futuro».

