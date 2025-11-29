La campagna di vaccinazione antinfluenzale portata avanti dalla Asl di Sassari entra nel vivo e organizza gli open day negli Ascot dei comuni di Chiaramonti, Bulzi e Martis.

Per la prossima settimana il Distretto Socio-Sanitario di Sassari ha prevede delle giornate di vaccinazione antinfluenzale, riservate ai cittadini sprovvisti di medico di medicina generale, presso le sedi degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale dei tre paesi.

Durante gli open day, la popolazione, in maniera gratuita e senza prenotazione, potrà richiedere la somministrazione dei vaccini: è necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore.

La Asl di Sassari ha organizzato gli Open Day vaccinali per offrire alla popolazione la possibilità di vaccinarsi per proteggersi dall’influenza, dal Covid e, a seconda dalle indicazioni stabilite dagli operatori sanitari, potranno essere somministrati i vaccini contro pneumococco ed herpes zooster.

A Chiaramonti il servizio è disponibile in via San Giovanni nella giornata del martedì 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle 9.30; Bulzi – via Segni, il martedì 2 dicembre, dalle ore 14 alle 15 e a Martis in via San Giuseppe n.3, sempre lo stesso giorno dalle ore 17 alle 18.

© Riproduzione riservata