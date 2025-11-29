Accordo raggiunto tra la dirigenza della Asl di Sassari e il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, in merito agli orari di ricevimento dei pazienti negli ambulatori A.S.Co.T. del Poliambulatorio Andriolu.

A seguito delle interlocuzioni tra il primo cittadino e i responsabili Asl, dopo i fatti accaduti venerdì scorso nella struttura, dove alcuni pazienti hanno lamentato di non essere stati accolti dal medico di medicina generale perché l'orario di servizio era terminato, nell’ottica di una rimodulazione dell’articolazione oraria e del personale, sono stati intrapresi gli opportuni provvedimenti per evitare che il personale medico possa chiudere gli ambulatori prima degli orari di servizio stabiliti dall’Azienda Socio Sanitaria.

I medici in servizio, infatti, garantiranno l’accoglienza dei pazienti fino all’ultimo minuto utile dell’orario previsto. Dopo l’orario di chiusura, dunque, tutti coloro che si trovano già all’interno degli ambulatori riceveranno le dovute prestazioni.

Resta fermo il rispetto degli orari del servizio sanitario da parte sia dei pazienti sia degli operatori. Gli A.S.Co.T sono ambulatori dedicati ai cittadini residenti nel Comune e sprovvisti di medico di medicina generale. Al loro interno è possibile richiedere prescrizioni mediche, visite, rinnovi dei piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali della Medicina Generale.

