Uri, cresima per i giovani del paese alla presenza del cardinale BecciuIl prelato di Pattada ha partecipato alla cerimonia, raccogliendo l’invito di don Francesco Tavera
Il cardinale Angelo Becciu a Uri.
Sabato sera l’alto prelato originario di Pattada ha amministrato il sacramento della confermazione, ovvero la cresima, ai giovani cresimandi del paese nella chiesa di Nostra Signora di Paulis.
Becciu è stato invitato da don Francesco Tavera, che conosce da quando il primo era nunzio apostolico e che ha rivisto anche in Angola dove si trovavano in missione.
Per Becciu, come conferma il sindaco del paese, Mario Dettori, è stata la prima volta a Uri.