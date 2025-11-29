Il cardinale Angelo Becciu a Uri.

Sabato sera l’alto prelato originario di Pattada ha amministrato il sacramento della confermazione, ovvero la cresima, ai giovani cresimandi del paese nella chiesa di Nostra Signora di Paulis.

Becciu è stato invitato da don Francesco Tavera, che conosce da quando il primo era nunzio apostolico e che ha rivisto anche in Angola dove si trovavano in missione.

Per Becciu, come conferma il sindaco del paese, Mario Dettori, è stata la prima volta a Uri.

© Riproduzione riservata